Ярославль, 25 апреля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Правительство России включило ярославский аэропорт «Туношна» в перечень федеральных. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. На новость первым откликнулся губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

«Это решение Правительства России подтверждает правильность наших действий по стратегическому развитию аэропорта. Включение Туношны в перечень аэропортов федерального значения открывает новые возможности, в частности, дает право аэропорту претендовать на получение федеральных субсидий», — приводит слова губернатора Ярославской области Сергея Ястребова его официальный сайт.

По мнению депутата Ярославской областной думы Виктора Тамарова, который некоторое время работал директором «Туношны» по развитию, включение в этот перечень автоматически не дает никаких дивидендов.

«Туношну никуда не включили, она там была всегда, поэтому ничего нового не произошло совершенно. Она всегда была федерального значения и в реестре, просто меняется формат документов. Если вы посмотрите на постановление Правительства о выделении субсидий аэропортам, вышедшее в тот же день, что и перечень федеральных аэропортов, то увидите, что из Ярославля не субсидируется ни одного рейса. Перечень субсидированных маршрутов на этот год утверждали в апреле, вероятность, что его будут расширять, крайне мала. Чтобы попасть в федеральную целевую программу надо показать софинансирование от области. По Карабулинской развязке оно есть, а по аэропорту ноль. Его также нет. Документы, соответствующие в Минтрансе России также не подписаны», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Виктор Тамаров.

Речь идет о том, что федерация обязуется поддерживать инфраструктуру аэропорта в пригодном состоянии, — таково экспертное мнение директора аналитического агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

«Технические возможности аэропорта «Туношна» позволяют летать, вопрос будет ли он востребован. Позволяют ли доходы населения Ярославской области летать по тем ценам, которые есть? Я думаю, пока прорыва ожидать не приходится. Перевозки можно подстегнуть, реализуя программу субсидирования, но здесь региональные власти должны показывать и свое участие. С учетом наличия у них вороха других важных проблем изменения вряд ли произойдут. Грузовые перевозки же идут, увеличатся ли они, зависит от перспектив роста экономики. Формальное включение в этот список ни на что, собственно, не влияет, т. е. с точки зрения аэропорта как бизнеса присутствие в этом реестре не является гарантом роста», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Отметим, что в федеральный перечень Правительство России включило 91 аэропорт: 4 воздушных гавани Москвы и Санкт-Петербурга, 57 международных аэропортов административных центров субъектов Федерации, 13 аэропортов административных центров субъектов Федерации, не имеющих статуса международных, 17 международных аэропортов, не относящихся к административным центрам субъектов Федерации.