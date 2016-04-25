Ярославль, 25 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В общегородском субботнике 23 апреля в Ярославле приняли участие 25 732 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Добровольцы убирали территорию во всех районах Ярославля. Муниципальными предприятиями, управляющими компаниями и другими организациями было выделено 500 единиц техники, которые, по предварительным данным, вывезли около 5 тыс тонн мусора.

В центре города горожане привели в порядок улицу Подзеленье, Волжскую набережную, скверы в районе кинотеатра «Родина» и на улице Терешковой, Бутусовский парк, Первомайский бульвар и многие другие территории.

«На субботник вышли сотрудники предприятий и общественных организаций, студенты и школьники, работники мэрии города Ярославля и Правительства Ярославской области. Участники субботника собирали мусор и старую листву, белили деревья», — сообщили в мэрии Ярославля.

Взяли в руки мётлы и грабли руководители Ярославля. Вместе с горожанами в генеральной уборке приняли участие исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей Малютин и заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Игорь Блохин. Параллельно, как сообщало ранее ИА REGNUM, в городе проходил митинг за их отставку.

«Пока кто-то будет сотрясать воздух, мы будем работать на субботнике и сделаем наш город чище и лучше», — сказал перед началом субботника Алексей Малютин, убиравший территорию на Подзеленье и около кинотеатра «Родина».

Губернатор Сергей Ястребов убирал территорию парка 30-летия Победы на улице Чайковского.

«Я соблюдаю эту традицию около 40 лет. Ходил на субботники начиная со студенческих лет каждый год. Считаю, что в год празднования 80-летия области каждый должен и может внести посильный вклад в благоустройство региона», — сказал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

По окончании субботника в Ярославле состоялся велопарад, который стартовал со стадиона «Юный спартаковец». Месячник по уборке города продлится до 30 апреля.