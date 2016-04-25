Тбилиси, 25 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. «В Европе рассматривается идея создания параллельно НАТО нового блока под условным названием Intermarium-2 для остановки агрессивной неоимпериалистической политики России», пишет грузинская газета «Резонанси», поясняя, что новый блок, «межморской», объединит страны Восточной Европы от Балтийского до Черного моря и Турцию.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет!

По информации издания, эта идея вместе с созданием Черноморского флота НАТО, который будет рассматриваться на Варшавском саммите альянса, одновременно должна способствовать укреплению обороноспособности Украины и Грузии.

По мнению грузинского политолога Корнели Какачия, идея предусматривает создание новой коалиции, члены которой будут помогать друг другу военными, политическими, экономическими и дипломатическими путями, а стоять за этой помощью будет Запад.

Цель идеи — чтобы общественность Украины и Грузии не думала о том, что они находятся в изоляции и реально их никто не поддерживает, пояснил Какачия.

«Идея в том, чтобы создать совместную дугу безопасности, и в том случае, если Россия пойдет на агрессию против соседей, она должна знать, что на нее будет наложена определенная цена и члены блока будут действовать совместно», — заявил политолог и добавил, что конкретный план пока не расписан.