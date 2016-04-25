Тбилиси, 25 апреля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 25−29 апреля посетит с рабочим визитом США. По информации пресс-службы правительства Грузии, в рамках визита состоятся встречи с вице-президентом Джозефом Байденом, членами Сената и Палаты представителей.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Визит

Георгий Квирикашвили также встретится с представителями бизнеса и лидерами неправительственных организаций. Запланированы встречи с президентом Всемирного банка и управляющим директором МВФ.

Премьер-министр Грущии выступит в Институте мира и Иллинойсском университете, встретится с проживающими в Бостоне грузинскими студентами.

В состав грузинской делегации войдут министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и председатель парламентского комитета по внешним отношениям Тэдо Джапаридзе.