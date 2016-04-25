В Москве у мужчины отняли портфель с 250 тыс. долларов
Москва, 25 апреля, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Москве на улице ограбили человека: бандиты отняли у мужчины $250 тыс., передаёт радиостанция «Говори Москва».
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Портфель с долларами
На мужчину 46 лет напали неизвестные у дома по Мячковскому бульвару. Потерпевший нёс портфель, в котором находились $250 тыс.
Грабители, угрожая деревянной палкой, отняли портфель и скрылись, а ограбленный мужчина заявил о нападении в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.