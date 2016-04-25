Самара, 25 апреля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. МВД РФ призывает сообщить любую информацию за денежное вознаграждение. В настоящее время для установления и задержания злоумышленников, совершивших нападение на семью замначштаба Самарского ГУ МВД, предпринимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Губернатор Николай Меркушкин назвал это беспрецедентное по своей жестокости убийство дерзким и циничным вызовом правоохранительным органам и всему обществу, передает корреспондент ИА REGNUM.

МВД РФ Полковник Андрей Гошт

Информацию, способствующую их задержанию, можно сообщить по телефону 8 (846) 278-13-40 . Конфиденциальность гарантируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2016 года примерно в 7 часов утра, в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти, девочка — племянница Гошта 2009 года рождения доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Среди погибших — заместитель начальника штаба ГУВД Самарской области и его родственники — его родители, брат, жена брата.

Напомним, службу в органах внутренних дел Андрей Гошт начал в 1991 году участковым инспектором милиции. В дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях. С июля 2013 года он занимал должность начальника МУ МВД России «Сызранское». В сентябре 2015 года был переведен в Главное Управление МВД России по Самарской области на должность заместителя начальника штаба.

Отметим, 25 апреля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Владимир Маркин сообщил подробности убийства бывшего главы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи — людей убили во сне ударами по голове. «Исходя из картины места происшествия, следствием сделан вывод, что нападение произошло, когда семья спала, потому что все погибшие находились в своих кроватях», — говорится в сообщении. Во время сна неизвестные нанесли спящим смертельными удары тупыми предметами.

Более подробную информацию днем ранее, 24 апреля, дал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, проинформировавший в Твиттер: «Беспрецедентное по жестокости убийство замначштаба Самарского ГУМВД А. Гошта и 5 его родственников. Основная версия — месть. Убийц было не меньше трех. Забивали людей железными прутами и молотками, большинство погибло во сне. Очевидно, что преступники шли именно убивать. В доме обнаружен муляж взрывного устройства, но, похоже, это попытка вывести на ложный след. А. Гошт был переведён в Самарскую область при прежнем начальнике ГУМВД Юрии Стерликове, с которым они служили в Омске. После перевода Стерликова в Новосибирск он звал его начальником полиции города. Ситуация напоминает Кущевку, тем более что Сызрань — очень криминальный район. Андрей Гошт был переведён с должности начальника ОМВД менее года назад».

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