Берлин, 25 апреля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Института Макса Планка изучили молекулярный механизм, с помощью которого бактерия Pseudomonas syringae превращает окружающую её воду в лёд, сообщает журнал Science Advances.

Pink Sherbet Photography Вода и лёд

Некоторые микроорганизмы имеют на своей мембране белки, провоцирующие образование кристаллов льда. Таким образом бактерия предохраняет себя от повреждений, которые способен нанести ей лёд, образовавшийся на близком расстоянии.

Наиболее известен из таких микроорганизмов Pseudomonas syringae, который часто используется для создания искусственного снега и льда. Учёных эта бактерия интересует как фактор, регулирующий круговорот воды и даже климат. Для изучения подробностей формирования водородных связей между молекулами воды и белками бактерии была применена спектроскопия. Белок inaZ, при помощи которого бактерия замораживает окружающую воду, создает своего рода шаблон для структуризации молекул воды, а его гидрофильные и гидрофобные компоненты усиливают замерзание воды при понижении температуры. Кроме того, белковые компоненты показали способность удалять тепло из окружающей среды.

Авторы исследования отмечают, что до раскрытия точных молекулярных механизмов формирования кристаллов льда еще далеко. К тому же, полученные ими данные могут быть справедливы только для бактерий, схожих с Pseudomonas syringae, а другие микроорганизмы вполне могут использовать другие методы замораживания воды.