Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Гандбольные баталии среди женских команд России в скором времени уже завершатся. На кону — звание чемпиона страны и Кубок России. С четко поставленной целью к победам идут ростовчанки. Так, например, «Ростов-Дон» накануне без труда выиграл первую полуфинальную встречу российского чемпионата. Об этом ИА REGNUM 25 апреля сообщили в пресс-службе донского коллектива.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

С соперницами дружина Яна Лесли встретила на выезде в Волгограде. Несмотря на то, что в канун игры ростовчанки проиграли тольяттинской «Ладе», но вышли в «финал четырех», местный «Динамо-Синара» оказался повержен у себя дома со счетом 17:26.

Впереди подопечным Яна Лесли предстоит ответная встреча. На паркете в ростовском Дворце спорта 27 апреля определится финалист. Хотя сомневаться в победе ростовчанок практически не приходится.

В финале, вероятно, победителям полуфинального поединка предстоит матч с «Астраханочкой», которая в первой полуфинальной игре выиграла у тольяттинской «лады» со счетом 32:24.

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