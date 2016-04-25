Рига, 25 апреля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. «Каждый год 8 и 9 мая мир отмечает победу над абсолютным злом 20 века — нацистской Германией. Эта победа — радость для всего человечества, поэтому совершенно логично, что в эти даты следует выражать гордость за ветеранов победившей во Второй мировой войне сторон», — заявил в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze посол России в Латвии Александр Вешняков, сообщает LETA.

regnum_picture_146157181160855_normal

ПО словам дипломата, все остальные интерпретации, а также упреки в адрес Советского Союза насчет агрессии после войны — фальсификация истории и увлечение нацистской пропагандой. Именно поэтому 9 мая и 16 марта (день памяти латышских легионеров Waffen SS), хоть в оба этих дня и поминают солдат, являются совершенно разными.

«Если кто-то 16 марта хочет почтить память павших, для этого есть своя форма и свое место. Но если почитание происходит демонстративно, публично, с шествием в центре столицы Латвийской Республики, с возложением цветов возле главного символа вашей свободы, то мы расцениваем это как попытку героизировать тех жертв войны, которые дали присягу Гитлеру. Поэтому в вашей стране этот день не является праздничным. Поэтому ваше правительство говорит, что для выражения почтения павших есть день памяти — 11 ноября», — говорит Вешняков.

Он также отметил, что лозунг «Мы воюем против большевиков» был взят на вооружение нацистами.

«Разве целью Гитлера, поставившего на колени почти всю Европу, было свободное и независимое Латвийское государство? Так вы можете дойти до утверждений, что абсолютным злом во Второй мировой войне был СССР. Но это не соответствует международным документам под названием Нюрнбергский процесс», — напомнил посол России.