Рязань, 25 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. На переселение жителей Рязани из ветхого и аварийного жилья из городского бюджета будет потрачено дополнительно 64,3 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рязанской городской думы, такие поправки в бюджет города на 2016 год были одобрены на заседании комитета по бюджету и налогам.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Аварийное жильё

Всего расходы городского бюджета увеличиваются на 72,7 млн рублей. Их них 68,5 млн рублей пришли в бюджет благодаря продаже муниципального имущества. Еще 4,2 млн рублей — остаток бюджета на 1 января 2016 года.

Еще около 4,2 млн рублей будет выделено на создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский», 10 млн рублей — на ремонт дворов и проездов. Кроме того, деньги пойдут на ремонт Дворца детского творчества — 1,35 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Рязанской области в 2016 году планируется расселить 114,3 тыс. кв. метров аварийного жилья. В феврале 2016 года губернатор области Олег Ковалев поручил провести проверку состояния жилья, построенного в рамках программы по переселению.