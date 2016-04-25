Рига, 25 апреля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Латвии усиливается влияние радикальной неонацистской группировки «Стражи Отечества» (Tēvijas sargi), об этом сообщает передача de facto на Латвийском телевидении. По мнению авторов передачи, связано это с обострением ситуации в Европе из-за наплыва мигрантов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Штурмовики

Как стало известно, группировка привлекает новых последователей при помощи провокационных высказываний о лицах, ищущих убежища. Так, например, «Стражи Отечества» используют такие лозунги, как «Таблетки против оккупантов», «Здесь не будет как в Кельне, здесь будет как в Спарте», «Если ты не из тех, кто говорит мигрантам: Welcome!, хотим видеть тебя на наших тренировках в боксерских перчатках» и других высказываний.

Столь же провокационными являются и используемые «Стражами Отечества» изображения в соцсетях. Так, например, на одном из распространенных обществом плакатов изображена тень во время отрубания головы. Возможно, с точки зрения «Стражей Отечества», беженцы могут сделать что-то подобное в Латвии, указывает передача.

«Реклама должна говорить. Она привлекает внимание, но в то же время ни одно из наших изображений, конечно, ни коим образом не противоречит нашей убежденности», — заявил представитель общества «Стражи Отечества» Янис Силс.

Также, на фотографиях, размещенных группировкой в Интернете, можно видеть, что в военно-спортивных занятиях принимает участие один из членов правления входящего в правящую в Латвии коалицию Национального объединения, вице-мэр Огрского края Эгил Хелманис. Молодежное отделение Национального объединения также опубликовало призыв присоединяться к группировке.

В свою очередь лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил: «Насколько я знаком с пyблично заявленными «Стражами Отечества» целями, они в большой степени совпадают с целями Национального объединения и его сторонников — ограничение процесса миграции, создание латышской Латвии».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Янис Силс давно известен в Латвии своими крайне русофобскими взглядами и идеями силового решения «русского вопроса». Так, в преддверии проходившего в стране референдума за придание русскому языку статуса государственного, Силс призвал латышей вооружаться, создавать отряды самообороны и готовится к часу «икс», когда «представители бородатого рода» (так он назвал русских), попытаются взбунтоваться. Позже Силс, в качестве инструктора тренировал членов неонацистского «Правого сектора» в зоне проведения карательной операции в Донбассе.

Ранее Силс активно занимался военно-патриотическим воспитанием латышской молодежи в специальных лагерях, и был тесно связан с лидером входящего сегодня в правящую коалицию Национального объединения Райвисом Дзинтарсом.