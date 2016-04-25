В Ярославской области РПЦ хотят бесплатно передать сельхозземли
Ярославль, 25 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов внес в Ярославскую областную думу проект закона, предусматривающий бесплатную передачу в собственность сельскохозяйственных земель религиозным организациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в бессрочное пользование религиозным организациям. Речь идет, в первую очередь, о монастырских и приходских подворьях Русской православной церкви.
«На территории Ярославской области сохранились земельные участки, предоставленные религиозным организациям Русской православной церкви на праве постоянного бессрочного пользования, используемые ими для сельскохозяйственного производства. В ноябре 2015 года в адрес Губернатора области и Ярославской областной Думы Митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном были направлены письма о возможности подготовки соответствующего проекта закона области, предусматривающего безвозмездную передачу в собственность земельных участков религиозным организациям для ведения сельскохозяйственного производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В случае принятия закона церковь сможет бесплатно получить в собственность только те земли, которые используются в соответствии с назначением, то есть для производства сельскохозяйственной продукции.