Ярославль, 25 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов внес в Ярославскую областную думу проект закона, предусматривающий бесплатную передачу в собственность сельскохозяйственных земель религиозным организациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в бессрочное пользование религиозным организациям. Речь идет, в первую очередь, о монастырских и приходских подворьях Русской православной церкви.

фото сайта montolga.ru Подворье Ярославского Толгского монастыря

«На территории Ярославской области сохранились земельные участки, предоставленные религиозным организациям Русской православной церкви на праве постоянного бессрочного пользования, используемые ими для сельскохозяйственного производства. В ноябре 2015 года в адрес Губернатора области и Ярославской областной Думы Митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном были направлены письма о возможности подготовки соответствующего проекта закона области, предусматривающего безвозмездную передачу в собственность земельных участков религиозным организациям для ведения сельскохозяйственного производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона церковь сможет бесплатно получить в собственность только те земли, которые используются в соответствии с назначением, то есть для производства сельскохозяйственной продукции.