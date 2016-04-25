Пекин, 25 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И в Пекине 28−29 апреля. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

en.kremlin.ru Владимир Путин и Ван И

«Министр иностранных дел России посетит КНР 28−29 апреля, где встретится с главой МИД КНР Ван И. Стороны обменяются мнениями по ряду ключевых международных и региональных вопросов. Кроме того, дипломаты обсудят детали предстоящего визита Владимира Путина в Китай», — заявила Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь МИД КНР подтвердила участие Сергея Лаврова в заседании Совещания по мерам доверия и безопасности в Азии на уровне министров, которое состоится 28 апреля, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущая встреча министров иностранных дел Китая и России состоялась в Москве в середине апреля.