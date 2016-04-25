Волгоград, 25 апреля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Волгограде уже летом текущего года должна заработать новая мощная радиотелевизионная станция. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете информационных технологий 25 апреля, в настоящее время на строящейся башне, которое станет самым высоким объектом города-героя, завершены работы по монтажу металлоконструкций на отметке 256 метров.

kit.volganet.ru Радиотелевизионная башня в Волгограде

Уже в ближайшее время строители начнут покрывать металлоконструкции башни краской, затем приступят к монтажу антенно-фидерного устройства для цифрового эфирного вещания. Уже начаты работы по установке цифрового передатчика первого мультиплекса мощностью 5 кВт. Также после завершения строительства на новую радиотелевизионную передающую станцию с двух существующих объектов (Мамаев Курган и радиостанция № 3) планируется перенести оборудование центра кодирования и мультиплексирования, оборудование FM и УКВ ЧМ радиовещания, оборудование контроля, управления и мониторинга сети вещания, передающие и приемные земные станции спутниковой связи.

Напомним, работы по строительству новой мощной радиотелевизионной станции в Волгограде ведутся с апреля 2014 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы». Объект, расположенный в Дзержинском районе в 5,5 км к северо-западу от существующего телецентра на Мамаевом Кургане, призван обеспечить аналоговое радиовещание и цифровое эфирное вещание телерадиопрограмм, организацию радиорелейной, радиотелефонной, подвижной и других видов радиосвязи и беспроводной передачи данных. Вещание с нового места обеспечит большее и более устойчивое покрытие телевизионным и радиосигналом, добавили в комитете.

Сдать новый объект в эксплуатацию планируется летом этого года.