Токио, 25 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил 25 апреля, перед своим визитом в Пекин, что действия Китая по наращиванию вооруженных сил в Восточно и Южно-Китайских морях вызывают «беспокойство» у всего мира, сообщает Reuters.

mil.ru Китайские военные моряки

«Честно говоря, быстрое и непрозрачное повышение военных расходов и односторонние попытки (Китая) изменить статус-кво в Восточно и Южно-Китайских морях с целью построить сильную морскую державу вызывают огромную обеспокоенность не только у граждан Японии, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и международного сообщества», — заявил глава МИД на встречи с представителями делового сообщества страны.

«Посредством честного диалога с китайской стороной я хочу начать процесс создания китайско-японских отношений, которые будут подходящими для нового времени», — добавил он.

Отношения между Китаем и Японией, обладающими второй и третьей экономиками в мире, на протяжении долгого были омрачены территориальными разногласиями, конкуренцией в регионе и воспоминаниями о японской агрессии во время Второй мировой войны.

В частности, Пекин и Токио претендуют на группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, тогда как в Южно-Китайском море КНР строит искусственные острова для подкрепления своих притязаний.