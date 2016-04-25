Калуга, 25 апреля, 2016, 11:24 — ИА Регнум.



Фото свидетельства о вступлении калужского аэропорта в ACI Europe

Международный аэропорт Калуга получил свидетельство о вступлении в ACI Europe — европейское подразделение Международного совета аэропортов, единственного глобального объединения аэропортов в мире. Об этом 25 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора по коммуникациям АО «Международный аэропорт Калуга Елена Галанова.

По ее словам, целями ACI является представление интересов аэропортов-членов организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.

«Членство в ACI EUROPE является одним из важных шагов на пути повышения качества обслуживания пассажиров. Это дает новые возможности для развития с опорой на международные стандарты и методики и будет способствовать расширению сотрудничества с авиакомпаниями и другими деловыми партнерами», — подчеркнула Галанова. .

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Калуга» имеет класс «В» и рассчитан на прием воздушных судов типа Airbus А319, Boeing 737−500, других судов данного и меньшего класса. Пропускная способность аэровокзального комплекса — в среднем 100 пассажиров в чаc.

В июне 2015 аэропорт приступил к регулярным полетам. В дальнейшем планируется принимать и отправлять более 10 внутрироссийских рейсов и 15 международных рейсов. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 000 человек, а к 2025 году — до полумиллиона.

Наличие собственного аэропорта призвано повысить инвестиционную привлекательность калужского региона и дать новый импульс развитию туристического бизнеса.