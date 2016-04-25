Рига, 25 апреля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Проект плана работы правительства, который будет рассмотрен во вторник, 26 апреля, предусматривает увеличение числа браков в Латвии, сообщает BNS.

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По предварительным данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2016 года было заключено 1626 браков, что на 7%, или 131 брак меньше, чем в 2015 году.

В плане действий правительства Мариса Кучинскиса есть пункт, который предусматривает, что количество заключенных браков необходимо увеличить до 6,7 на 1000 жителей, а количество разводов уменьшить до 2 на 1000 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%. В тоже время, 24% населения Латвии считают институт брака устаревшим, о чем говорят результаты проведенного по заказу Межведомственного координационного центра опроса о проблематике брака в Латвии.