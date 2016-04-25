Москва, 25 апреля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Американские военные инспекторы выполнят с 25 по 30 апреля наблюдательный полет над территорией Российской Федерации, заявил журналистам 25 апреля начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

mil.ru Самолёт ОС-135Б

По его словам, полет будет выполнен в рамках Договора по открытому небу на самолете ОС-135Б, не предназначенном для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование с участием российских экспертов.

В ходе полета по согласованному заранее маршруту российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров, находясь на борту ОС-135Б.

Ранее в феврале 2016 года турецкие военные отказали России в проведении наблюдательного полета над территорией Турции и у границ с Сирией. В соответствии с Договором по открытому небу в период с 1 по 5 февраля планировался полёт российских наблюдателей над территорией Турции на самолёте наблюдения Ан-30Б. При этом турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий и ограничений на проведение Россией наблюдательного полёта.