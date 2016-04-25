Москва, 25 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Полицейские столицы задержали троих подозреваемых в ограблении пенсионера. Злоумышленники обманным путем выманили у пожилого мужчины 1,5 млн рублей, сообщает 25 апреля пресс-группа УВД по ЮВАО.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отъём денег

Ранее, днем 16 апреля этого года, на Жигулевской улице к 80-летнему пенсионеру подошли трое молодых людей и представились иностранными студентами. Они попросили пенсионера помочь им перевести деньги к себе на родину, для чего, по их словам, им нужен был номер расчетного счета москвича и доступ к нему. При этом все средства, находившиеся на счете, мужчины просили снять. За помощь они обещали пенсионеру вознаграждение.

«Пожилой мужчина согласился и вместе со злоумышленниками снял со своей сберегательной книжки в разных отделениях банка более 1 млн 500 тысяч рублей. После чего злоумышленники уговорили потерпевшего одолжить им всю сумму на один день под проценты», — сообщают в пресс-группе УВД.

Вернувшись домой, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Троих злоумышленников задержали на Алтуфьевском шоссе Москвы, как оказалось, они являются уроженцами Северо-Кавказского федерального округа. Трое мужчин в возрасте от 29 лет до 31 года нигде не работали, а один из них уже был судим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».