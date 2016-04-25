Пекин, 25 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. 25 апреля состоялось открытие международной автомобильной выставки Auto China 2016, более известной как Пекинский автосалон. Ведущие мировые автопроизводители представили самые передовые разработки в области автомобилестроения.

cn.chinadaily.com.cn Buick Avista

Американский концерн Faraday Future впервые представил свой концепт FFZERO1 в Азии. Согласно заявлению представителей компании Faraday Future, электрический суперкар должен повторить небывалый успех автомобилей Tesla. Первая серийная модель FFZERO1 появится на дорогах уже в 2017 г.

Другой автопроизводитель из США Buick привез в Пекин свой новый концепт Buick Avista, премьера которого состоялась 10 января 2016 г. на Североамериканском международном автосалоне. Отличительной особенностью новинки от Buick является использование композитных материалов. Двери, а также ряд компонентов интерьера созданы с помощью 3D-печати.

Китайская компания LeEco представила свой первый электромобиль с функцией автопилота LeSEE. Примечательным является отсутствие у новинки от LeEco боковых зеркал — их полностью заменяют камеры, выводящие картинку на дисплей. По задумке авторов, серийная модель LeSEE сможет разгоняться до 210 км/ч. Китайский производитель уверяет, что автомобиль полностью вытеснит американский электромобиль Tesla с китайского рынка, пишет «Тайпин цичэ».

Основанная в 2014 г. Zhiche Auto продемонстрировала публике концепт своего первого автомобиля. Кроссовер будущего пока даже не получил собственного названия, поэтому на всех стендах его называют просто «концепт Zhiche». Китайский автопроизводитель не собирается строить свои модели с нуля — большинство комплектующих будут закупаться у сторонних производителей, а инженеры Zhiche будут просто осуществлять сборку всех деталей.

Японский производитель Toyota привез на Пекинский автосалон сразу 2 концепта — экологически чистые Toyota FCV Plus и Toyota Jixie. Оба оснащены водородными двигателями, которые, по словам представителя Toyota, абсолютно безвредны для окружающей среды. Исходя из дизайна, очевидно, что Toyota FCV Plus не выйдет в серийное производство. Вероятнее всего, автомобиль послужит образцом достижений японской инженерии. У Toyota Jixie есть все шансы, чтобы попасть в автосалоны. Японский производитель так и не назвал конкретные даты начала серийного производства своих новинок.

Флагманский концепт Lexus LF-FC оснащен передовой системой интерактивного управления. Управление аудиосистемой и вентиляцией осуществляется жестами рук без необходимости прикасаться к панели управления. О подробных технических характеристиках седана известно крайне мало. Согласно предоставленным Lexus характеристикам, LF-FC станет одним из самых больших автомобилей в своем классе.

Представленный ранее на Токийском автосалоне Nissan IDS заинтересовал многих журналистов. Аббревиатура IDS расшифровывается как Intelligent Drive System, что говорит о системе автономного управления автомобилем как о ключевой концепции автомобиля. Концепт от Nissan может управляться как водителем, так и автопилотом. При переходе в режим автопилота руль складывается и убирается в центральную панель, а передние сидения на несколько градусов поворачиваются друг к другу.

Слоган Auto China 2016 «От инновации к трансформации» в полной мере отражает намерения автопроизводителей удивить публику не только серийными моделями, но и концептами, количество которых превышает 40 штук.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Auto China 2016 соберет под одной крышей более 30 автопроизводителей из 14 стран мира. По предварительным подсчетам, в этом году выставку посетят более 800 тыс. человек