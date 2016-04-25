Челябинск, 25 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня, 25 апреля, с рабочим визитом посетит Челябинск. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, В южноуральскую столицу Дмитрий Медведев приедет не один, в составе высокопоставленной делегации также вице-премьер Аркадий Дворкович, министр Михаил Абызов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Алексей Улюкаев, входящие в состав комиссии по импортозамещению.

Илья Репин. Приём волостных старшин Александром III. 1885-1886

Планируется, что на выездном заседании комиссии будут обсуждаться меры по реализации планов импортозамещения в промышленности в 2016 году, а также разработка и реализация программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, Дмитрий Медведев примет участие в церемонии запуска линии по производству магистральных насосов АО «Транснефть — Нефтяные насосы».

Челябинскую область до сегодняшнего визита Дмитрий Медведев посещал в 2011 году, будучи еще президентом России. Тогда он провел рабочий день в Магнитогорске, где посетил ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и провёл заседание комиссии по модернизации экономики, посвящённое проблемам подготовки инженерных кадров.