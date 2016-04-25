Москва, 25 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Имя Владимира Жириновского вызывает у жителей России чаще положительные (48%) или нейтральные (49%) ассоциации, тогда как доля отрицательных характеристик существенно ниже (27%).

kremlin.ru Владимир Путин награждает Владимира Жириновского

Жириновского называют правдорубом — 16%, умным человеком — 9%, в то же время отмечают, что он крайне эмоционален — 10% и часто вызывает улыбку — 25%. В эмоциональном восприятии его личности у граждан позитивные чувства (68%) преобладают над негативными опрошенных.

Оценивая его деятельность в масштабах страны, 45% говорят, что пользы и вреда он приносит примерно поровну. Те, кто дают более однозначные ответы, чаще оценивают работу Жириновского положительно (22% среди всех опрошенных, среди сторонников ЛДПР — 46%), чем негативно (8%).

С одной стороны, его пользу видят в стремлении говорить людям правду (33%), с другой, вред он приносит, по мнению ряда опрошенных, тем, что не воплощает слова в действия (18%). Также некоторые называют его скандалистом (26%) и человеком, дискредитирующим образ политика своим поведением (12%).

Большинство жителей России (61%) характеризуют Жириновского как самостоятельного политика (обратного мнения придерживается вдвое меньшая доля — 29%). Около половины (46%) признают, что лидер ЛДПР действует в интересах большей части граждан. Доля тех, кто с этим не согласен, составляет 38%.

Опрос проведен 9−10 апреля 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.