Казань, 25 апреля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Совместные усилия правоохранителей нескольких регионов привели к успешной поимке злоумышленников, ограбивших банк в Магнитогорске более чем на 1 млн рублей. Молодые люди из Архангельской области были задержаны в Казани, передает 25 апреля «Первый областной канал».

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кетрин Бигелоу. 1991. США Ограбление банка

Ранее, 22 апреля, в полицию Магнитогорска обратились работники одного из финансовых учреждений города. По их словам, в офисе банка трое злоумышленников мошенническим путем выманили у сотрудников сумму денег свыше 1 млн рублей и скрылись с ними в неизвестном направлении.

В Челябинской области задержать грабителей не удалось, однако коллегам помогли полицейские Татарии — всех троих задержали в столице республики. Злоумышленниками оказались жители Архангельской области 1990, 1988 и 1989 годов рождения.

По факту хищения денежной суммы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь рассматривается вопрос о перевозке подозреваемых на Южный Урал, где будут проходить следственные действия, а в дальнейшем — суд.