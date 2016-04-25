Калуга, 25 апреля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Ассоциация ТОС Калуги провела круглый стол в рамках Дня местного самоуправления. Как сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в работе круглого стола приняли участие заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев, депутаты калужского городского парламента Татьяна Коняхина и Светлана Мартынова, члены совета Ассоциации, руководители ТОСов областного центра.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

«Территориальное общественное самоуправление — опробованный механизм взаимодействия власти и населения. В Калуге движение ТОСов растет и развивается, в него вливается все больше неравнодушных жителей города, в том числе молодежи, — отметила в своем выступлении председатель ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова. Сегодня в городе активно действуют 55 ТОСов, объединяющих 85% калужан. Их значимость повысилась и в связи с созданием нашей Ассоциации. Органы ТОС выполняют дело огромной государственной важности. И те ростки территориального общественного самоуправления, которые на сегодняшний день у нас есть, надо оберегать. Это ведь и есть реальное включение населения в управление государством».

Депутат Эльвира Капитонова также рассказала о проблемах в движении ТОС, которые, по мнению совета Ассоциации, требуют проработки на федеральном уровне.

Ранее глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил активистов общин с праздником и подчеркнул, что «успехи Калужских ТОС отмечены на федеральном уровне. — Территориальная община «Калуга-2» заняла почётное третье место в номинации «Развитие территориального общественного самоуправления» Всероссийского конкурса муниципальных практик, итоги которого были подведены в Совете Федерации».