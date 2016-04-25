Ярославль, 25 апреля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Одна из общественных организаций Федеративной Республики Германия передаст Правительству Ярославской области данные о судьбе жителей Ярославля и области, которые находились в немецком плену во время Великой Отечественной войны. Об этом шла речь в ходе визита немецкой делегации во главе с уполномоченным посольства ФРГ по Ярославской области Робертом Роде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru Немецкая делегация на встрече в Правительстве Ярославской области

«Представители немецкой делегации рассказали о проекте общества по защите захоронений немецких солдат. При поддержке Правительства региона и губернатора Сергея Ястребова его представители сейчас активно работают с Государственным архивом Ярославской области и ярославскими историками по поиску информации о судьбе и пребывании захоронений немецких военнопленных на Ярославской земле. Немецкая сторона отметила, что в ответ на содействие со стороны руководства Ярославской области 16 мая они привезут данные о судьбе 6 тысяч жителей Ярославля и области, которые находились в немецком плену во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Представители организации хотят, чтобы эта информация дошла до всех родных и близких бывших ярославских военнопленных», — сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

После официальной встречи в Правительстве члены делегации приняли участие в церемонии закрытия завершающего в воскресенье свою работу фестиваля немецкой культуры «Дни Германии». Это мероприятие проводится в регионе с 2004 года и включает в себя выставки, дискуссии, круглые столы, командные игры. Визит завершится 26 апреля.