Москва, 25 апреля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Более 100 вендинговых автоматов установят до конца 2016 года в библиотеках Москвы. В автоматах читатели смогут купить напитки и снэки, сообщается на официальном портале правительства Москвы. По всей видимости, власти решили, что пищи духовной для читателей в библиотеках уже недостаточно, помимо знаний, им будут предлагать батончики и газировку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Как заявили в пресс-службе департамента культуры столицы, 54 таких автомата уже установили. До конца года вендинговые аппараты появятся в 48 библиотеках Центрального, Северного, Северо-Восточного и Южного административных округов. Также, 10 аппаратов установят в детских библиотеках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, столичные библиотеки переходят на новый режим работы с 23 апреля. Теперь публичные библиотеки открыты для читателей до 22.00. Единый выходной — понедельник. С 23 на 24 апреля в городе прошла «Библионочь», в рамках которой было организовано порядка 350 мероприятий.