Краснодар, 25 апреля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Краснодарский край в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Библионочь». Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве культуры 25 апреля, свои двери для любителей чтива боле тысячи библиотек края распахнули в 19:00 22 апреля. Акцию подержали музейные, театральные, клубные, концертные организации края, подготовившие программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей.

admkrai.krasnodar.ru Акция «Библионочь» в Краснодаре

«В этом году организаторы акции «Библионочь» объединили в своей концепции литературу и кинематограф. Сделано это не случайно, ведь 2016 год объявлен в нашей стране Годом российского кино», — прокомментировали в ведомстве.

В этот день фасад здания краевой библиотеки имени А.С. Пушкина превратился в корабль под парусами. Флагман библиотечного флота Кубани открыл праздник чтения под музыку Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта».

По традиции, праздник предварили «Библиосумерки» — мероприятия, организованные специально для детей. В краевой детской библиотеке им. братьев Игнатовых для юных книголюбов работали мастерская детского кинематографа «Мы читаем. Мы снимаем. Получается кино!». В жанрах анимационного кино, мюзикла, вестерна, документального кино прошли съемки разных версий книги Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

У памятника Пушкину работала концертная площадка. Здесь в течение четырех часов для краснодарцев и гостей столицы региона выступали ведущие профессиональные творческие коллективы творческого объединения «Премьера» им. Гатова, Краснодарского государственного цирка, краевой филармонии им. Пономаренко, оркестр камерной музыки «Благовест» и участники студии старинных танцев Центра светской культуры «Король-Солнце».

В Краснодарской краевой юношеской библиотеке им. И.Ф. Вараввы работали семь площадок. На них прошли тематические кинообзоры, трейлеры российских фильмов 2016 года, литературная костюмированная игра, творческая встреча с кубанским писателем Анатолием Ильяховым. А краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Антона Чехова подготовила литературно-музыкальный арт-проект, посвященный истории российского кино.

Читальные залы под открытым небом были организованы по всему краю — на улицах, в скверах и парках, на детских площадках. Всего акцию поддержали более двух тысяч учреждений искусства, культуры и кинематографии региона — посещение было бесплатным для всех участников «Библионочи». Участие в мероприятиях приняли более 450 тыс. любителей литературы и искусства.