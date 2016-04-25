Киев, 25 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Дутые показатели

Валюта

Медленно, но верна украинская гривна отвоевывает себе лишние копейки. На неделе с 17 до 24 апреля апреля гривна вновь слегка укрепилась, на 30 копеек, и доросла до 25,34 грн за доллар по курсу Нацбанка.

Основная причина роста гривны в отсутствие кредитов от МВФ — увеличение цен на основные экспортные товары Украины на мировых рынках.

«Основные продавцы валюты — металлурги, цена на продукцию которых в данный момент демонстрирует положительную динамику», — говорит глава совета ГО ACI Ukraine Павел Козак. При этом не имеет значения, что валютная выручка от возросших цен еще не успела поступить в страну. Экспортеры уже получили доступ к более выгодным кредитам.

«С другой стороны, продолжает замедляться импорт Украины из-за рубежа. С учетом того, что цена на газ для нашей страны в ближайшие полгода будет рассчитываться исходя из низкой цены на нефть, которая была зимой этого года, перспективы курса гривны выглядят достаточно оптимистично», — считает эксперт.

Впрочем, на курс гривны и далее могут повлиять отношения с МВФ.

«Если разрешение политического кризиса приведет к быстрому восстановлению кредитования от МВФ, то для курса появится дополнительный положительный фактор, и не исключено дальнейшее небольшое укрепление нацвалюты», — считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Вообще же эксперт прогнозирует гривне колебания в районе 26−27 гривен за доллар.

Однако в министерстве экономического развития и торговли допускают и более пессимистичные прогнозы.

Согласно расчетам экспертов МЭРТ, средний курс доллара на Украине составит 28—29 гривен за доллар в ближайшие два года. При негативных сценариях курс может опуститься до 33 гривен за доллар в 2016 году и до 36,5—38 гривен за доллар в 2018 году. В случае же позитивного для Украины развития событий гривна укрепится до 24,9 гривны за доллар в 2016 году и 25—26 гривен за доллар в 2017 году.

Также стоит напомнить, что в государственном бюджете Украины на 2016 год заложен среднегодовой курс гривны на уровне 24,1 грн за доллар, и нынешнее «укрепление» украинской валюты представляет лишь небольшой «откат» после серьезного провала в начале года.

Бензин

Несмотря на укрепление гривны, на неделе 17−24 апреля неизменной осталась цена бензина. 95-й бензин, как и неделю назад, стоит 22,49 грн за литр. При этом эксперты отмечают, что снижения цены на бензин ожидать не стоит. Тем более что и нефть на мировых рынках показывает положительную динамику.

Макроэкономика

На фоне такой стабильной гривны украинская экономика показала и другие позитивные статистические данные.

В частности, Нацбанк сообщил о снижении учетной ставки с 30% до 19% годовых.

«Правление Национального банка решило снизить учетную ставку до 19% годовых. Это стало возможным благодаря существенному ослаблению рисков», — заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

В банках Украины такое решение приняли «на ура».

«В первую очередь это будет влиять на депозитный рынок… Думаю, что на вторичном рынке снизится доходность ОВГЗ, для банков этот рынок будет менее привлекательным, что может оптимизировать кредитование. Мы надеемся, что это только первый шаг НБУ, и в дальнейшем ставка будет снижаться ежеквартально», — сказал заместитель председателя правления ПУМБа Игорь Кожевин.

«Мгновенного влияния на ценообразование по кредитам изменение учетной ставки не окажет. НБУ дает рынку позитивный сигнал, сохраняя при этом достаточно высокими ключевые ставки денежного рынка. Поскольку база фондирования кредитов формируется и переоценивается банками в течение длительного периода с учетом финансовых рисков, только устойчивый тренд снижения ставок на инструменты межбанковского рынка, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий с определенным временным лагом окажет влияние на costof funds для коммерческих банков по другим источникам фондирования и стоимость кредитов» — считает директор казначейства «Идея Банка» Владимир Кузьо.

При этом в целом в украинской банковской системе увеличилась доля иностранного капитала: с 43,2% до 48,8%.

Есть позитивные моменты в строительной отрасли. За три месяца 2016 года объемы строительства на Украине выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Общая сумма строительных работ составила 10 млрд гривен. При этом март показал рост на 1,1% по сравнению с прошлогодним мартом. А по сравнению с февралем 2016-го показатели выросли сразу на 12%.

Отдельно стоит рост промпроизводства на Украине. Уже второй месяц подряд Госстат отчитывается о том, что промышленность растет. В марте 2016-го промпроизводство выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2015-го. В феврале рост был 7,6%. Всего же, согласно данным статистического ведомства, первые три месяца 2016-го показали рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM экономический эксперт Юрий Гаврилечко усомнился в подобных цифрах Госстата. Аналитик уверен — рост происходит только на бумаге.

«Единственное, что в марте могло вырасти, — продажи сырья на экспорт. Причем в долларовом эквиваленте, а не в тоннах, потому что цена на сырье подросла. Но это не рост промпроизводства. Это просто рост цены на сырье на внешних рынках. Если нефть стоила 20 с хвостиком, а сейчас стоит 40, металл полез в цене, все что мы выпускали подорожало. Цена на продукцию подорожала в 2 раза, а ты стал продавать на 5% больше. Это означает, что ты выпускаешь даже меньше. Нет никакого роста промпроизводства. Мы ничего в диком количестве не производим и не продаем. Некому. За счет роста цен на сырье показатели могут улучшаться. Но если посмотреть на реальное количество произведенного — его еще меньше, чем в прошлом году. Только когда у нас пойдет увеличение потребления электроэнергии, газа и увеличатся объемы грузоперевозок — только тогда можно говорить, что что-то выросло. Но ничего похожего нет. Такие вещи проверяются с помощью сопутствующих данных. Все, что производится, — должно производиться за счет чего-то и перевозиться. Поэтому смотрим на объемы энергии и перевозок, а там положительных изменений нет», — анализирует Гаврилечко.

Перевозки

Что же касается непосредственно перевозок, то с ними ситуация вышла непростая. С 20 апреля Украина фактически оборвала железнодорожную связь с Донбассом.

«Сегодня на станциях железной дороги простаивает более 100 грузовых поездов. Больше всего составов скопилось на станции «Ясиноватая» — около 65. За последние сутки со станции отправилось всего два поезда вместо 14, как было ранее. Из-за непредсказуемых действий «Укрзализныци» объем перевозок в регионе сократился на 80−90%» — сообщает металлургическая компания Рината Ахметова «Метинвесте». В итоге, по подсчетам компании, каждые сутки простоя приносили убытки в 6 млн долларов.

Однако уже 22 апреля сообщили — это была «просто рассинхронизация систем».

«Со вчерашнего дня были определенные сложности с вывозом угля из временно неконтролируемых территорий в связи с рассинхронизацией систем диспетчеризации Донецкой железной дороги и ПАО «Красный Лиман» (часть Донецкой железной дороги на подконтрольной украинской власти территории). В настоящий момент происходит переключение АРМ (автоматизированное рабочее место диспетчера железной дороги) к ИТ-адресам «Укрзализныци». Несколько станций «Донецкой железной дороги» уже подключены, ожидаем подключения остальных станций», — отметили в пресс-службе «ДТЭК Энерго».

А вот с другим украинским поездом все вышло значительно хуже. Широко разрекламированный поезд «Украина — Китай», который должен был положить начало проекту нового Шелкового пути в обход России, наконец-то вернулся из Китая. Пустым.

15 января он выехал с Украины. 17 апреля прибыл из Китая. Пробыл в пути 97 дней.

«Мощности участников проекта позволяют беспрепятственно осуществлять отправку контейнерного поезда, который будет перевозить 1 тысячу тонн грузов еженедельно в каждом направлении», — сообщает «Укрзализниця».

По данным компании, маршрут заинтересовал украинских производителей металлоконструкций, картона, электродов, мебели, кондитерской продукции, мяса и молока, сахара, стали и так далее. Но уже имеющиеся логистические цепочки пока выгоднее.

«Компании уже имеют постоянную логистику транспортировки своих товаров в Китай, так же как и китайские производители — продукции в Украину. Пересмотр логистических схем требует определенного времени на согласование. Кроме того, понятны опасения товаропроизводителей по изменению существующих схем транспортировки грузов в трудное для экономики страны время. Но, несмотря на такие преграды, уверенность в результативности начатой работы по реализации проекта, Укрзализныця активно взаимодействует с грузовладельцами, которые имеют возможность и желание участвовать в таком проекте», — пояснили в компании.

«Товарищ Омелян, который сейчас является министром инфрастурктуры, я так понимаю, свое повышение заработал именно на пиаре этого поезда. Поезд ушел из Украины 15 января. Сегодня у нас 25 апреля, прошло 13 недель. Для сравнения: аналогичный путь через Россию и Казахстан занимает 7 дней, то есть неделю. В два конца — две недели. Наш изумительный Шелковый путь в 6,5 раза более длительный. Стоимость грузоперевозок — чуть более 5 тысяч долларов за контейнер, а с учетом того, что обратно поезд пришел пустым — можно смело умножать на два. Плюс прибавить стоимость простоя этого поезда. В итоге получается — против 4 тысяч долларов через Россию мы можем предложить замечательный путь, по которому продавцу и производителю придется заплатить 12 тысяч долларов за тот же самый контейнер. В 6,5 раза больше по времени, в 3 раза больше по цене», — комментирует Юрий Гаврилечко.

Разное

Россия согласилась предоставить Украине очередную отсрочку слушания по делу о невыплате Киевом 3 млрд долга по кредиту

«Учитывая соответствующее обращение ответчика, сославшегося на политическую нестабильность, мы дали новому правительству Украины отсрочку с тем, чтобы у Киева было время трезво оценить ситуацию, пересмотреть ранее заявлявшуюся позицию, начать добросовестные переговоры с Россией по уплате долга», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

За два постмайданных года экономика лишилась заработанного за восемь лет, комментирует финансовые результаты предприятий Украины за прошлый год экс-вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«В целом за позапрошлый год убыток составил 389 млрд грн., в прошлом — еще минус 231 млрд грн. Величину потерь можно оценить легко: убыток 2015 года равен прибыли экономики за три благополучных года с 2011 по 2013-й. Если прибавить 2014-й, то за два постмайданных года экономика утратила прибыль прошлых восьми лет», — отмечает Арбузов.

По его словам, «живым» в стране осталось только сельское хозяйство. «В 2012−13 годах треть прибыли приносили промышленные предприятия, по 16−17% — торговля и финансово-страховая деятельность. И всего 12% — сельское хозяйство. Сейчас единственным доходным бизнесом остался АПК», — подчеркивает он.

В Минэкономики Украины официально подсчитали — за последние три года проблемных отношений с Россией и закрытия российских рынков Украина потеряла 98 млрд долларов. Зато доля украинского экспорта в Европу выросла — с 22,3% в 2012 году до 34,1% в 2015 году.