Барнаул, 25 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум.



видеокадр Памятник Ленину на территории «Музея времени» в Барнауле

Грач или «утка», но весьма состоятельный

Депутат Алтайского Краевого законодательного Собрания (АКЗС) Александр Мастинин, находящийся в СИЗО за растрату денег УК «Родной Барнаул», 20 апреля завел себе страничку в соцсети Facebook. Об этом казусе 23 апреля сообщает сайт ИД «Алтапресс».

Как известно, Интернета в камерах нет, и пользоваться мобильными телефонами в СИЗО запрещено. Поэтому существует предположение, что страничку ведет его помощник или это вовсе «утка». Другой эксперт считает возможным, что Мастинин нарушает режим. Напомним, в январе 2009 года под его руководством была разработана схема хищения денег барнаульцев за коммунальные услуги. Речь идет о десятках миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела народный избранник долго бегал от следствия, а затем выдавал себя за гражданина по фамилии Грач. Теперь в соцсети обещает «всеми силами бороться со злоупотреблениями и хищениями в системе законодательной и исполнительной власти».

Без внимания алтайских СМИ не остался и другой казус: при опубликовании деклараций о доходах и имуществе депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, выяснилось, что именно он стал самым богатым депутатом.

«Александр Мастинин (член фракции КПРФ, но в партии не состоит) почти год находится в барнаульском СИЗО, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы и присвоении (присвоение или растрата). Это не помешало ему стать самым «доходным» депутатом АКЗС по итогам 2015 года — 80,7 млн рублей. Однако в его декларации нет земли, недвижимости и автомобилей», — пишет 20 апреля ИА «Амител».

Коммунистов исключили из партии за голодовку

19 апреля депутата Алтайского краевого Заксобрания Николая Наздрачева и секретаря по рабочему протестному движению крайкома КПРФ Юрия Подмазова исключили из партии. Об этом 20 апреля сообщает ИА «ПолитСибРу».

Более развернуто об истории конфликта напоминает 25 апреля ИА «Банкфакс». Оказывается, еще 8 апреля коммунисты Николай Наздрачев, Сергей Матасов, Сергей Горр, Михаил Фирсов и двое беспартийных комсомольцев при поддержке секретаря Юрия Подмазова проникли в актовый зал алтайского крайкома КПРФ и объявили голодовку с требованием приезда комиссии ЦК КПРФ, которая должна проверить обстоятельства, изложенные в скандальном письме Нины Даниловой с критикой Сергея Юрченко.

«На уговоры прекратить акцию они отвечали отказом, но днем 9 апреля коммунисты без объяснения причин покинули помещение крайкома. Ответственность за организацию голодовки взял на себя Николай Наздрачев. Один из собеседников указал на раскол в крайкоме: с одной стороны существуют две противоборствующие группы в руководстве реготделения, с другой — третья, состоящая в основном из рядовых «идейных» партийцев, которая не поддерживает ни одну, ни другую сторону полностью. Сам г-н Наздрачев отрицал даже сам факт голодовки, давая понять, что его возможные трения с Сергеем Юрченко не просто улажены, а вовсе не имели место быть. Отрицал он и свое исключение из партии», — информирует «Банкфакс».

«Здравоохранение не должно отвечать за смертность и рождаемость»

«Здравоохранение в сложившихся экономических условиях не может и не должно отвечать за такие показатели, как смертность и рождаемость. Перекладывать ответственность на медиков неправильно, ведь «чем хуже живут, тем выше заболеваемость», — такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко. Его 22 апреля цитировало ИА «Банкфакс» по случаю проведения круглого стола.

Другую проблему озвучил руководитель Управления Росздравнадзора в Алтайском крае Владимир Трешутин. По его мнению, сейчас «пирамида» структуры медучреждений в России перевернута. Все больше становится негосударственных клиник, что, по его мнению, является «угрозой жизни, здоровья и интересам национальной безопасности». Он мотивировал это тем, что частные клиники включаются в систему обязательного медстрахования и начинают неэффективно расходовать средства. «Чем меньше их будет, тем больше мы их будем контролировать. Врачей в вузах мы готовим, а они убегают из государственной в частную систему — там зарплата выше, не сильно несут ответственность. Мы же говорим, что мы отвечаем за смертность, рождаемость», — цитирует ИА «Банкфакс» слова чиновника.

Программу «Земский доктор» расширят

Программу «Земский доктор» нужно распространить на малые города: статью о проблемах медицинских учреждений Заринского райна, которые во время своей рабочей поездки обсудил губернатор Александр Карлин, опубликовала 25 апреля «Алтайская правда».

Корреспондент Кристина Ливер напоминает, что Алтайский край находится в числе регионов, где программа реализуется наиболее масштабно. За все время ее действия государственную поддержку в размере 1 млн рублей получили 693 специалиста высшей квалификации. Они трудятся в сельских больницах, амбулаториях. При этом программа «Земский доктор» уже показала свою работу на перспективу. Несколько десятков человек, с которыми были заключены первые контракты — а господдержка предусмотрена для специалистов, отработавших не менее пяти лет в сельской местности, — продолжили врачебную практику на том же месте. Расчет авторов программы оправдывается. Она позволяет не только оперативно решать кадровую проблему, но и в определенной степени закрывает ее на годы вперед.

Также корреспондент издания выяснила, что в 2016 году стать участниками программы «Земский доктор» в крае смогут 140 врачей. «По инициативе властей региона параметры документа неоднократно корректировались в благоприятную для здравоохранения сторону. Изначально программа касалась только сельских территорий, потом под ее действие попали рабочие поселки. Постепенно повышались возрастные пределы для участников — сейчас «Земский доктор» распространяется на врачей в возрасте до 50 лет. Это создает потенциальную возможность привлекать в сельскую медицину специалистов высокой квалификации», — говорится в статье «АП».

Однако пока изменение параметров не коснулось малых городов. Как известно, в Заринске есть проблема с медицинскими кадрами. По данным Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в целом укомплектованность в районе врачами составляет 43 процента, средним медицинским персоналом — 63 процента.

«Мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы программа «Земский доктор» распространялась и на малые города. Это Заринск, Камень-на-Оби, Алейск. Предложение находит сторонников», — подчеркнул глава региона.

Элитное жилье в Барнауле строят даже в кризис

На Алтае в кризис не отказываются от строительства дорогостоящего жилья: об этом 25 апреля сообщает «Алтайский строительный портал» («АСП»).

«В небогатом Алтайском крае строят преимущественно жилье экономического класса. Это примерно 80 процентов всех новостроек. Элитными, как правило, у нас называют новостройки в центре города и других престижных районах, с просторными квартирами, свободной планировкой и охраняемой территорией. В таких объектах точечной застройки квадратный метр всегда максимально дорог, тем не менее, покупатели на «элитное жилье» все равно находятся. Продажи «элитки» затормозились в 2015 году, но сейчас спрос восстанавливается. Подтверждением тому стала подготовка к строительству в Барнауле сразу трех жилых комплексов с дорогими квартирами, несмотря на то, что в целом спрос на жилье, и прежде всего квартиры эконом-класса, продолжает падать», — информирует редакция портала.

Как выяснил корреспондент «АСП», первый из названной тройки жилой комплекс будет построен на Горе. Необычность в том, что это будут дома-свечки в 35 этажей каждый и с вертолетными площадками на крышах.

В этом году начинается также строительство первой высотки жилого комплекса на месте стадиона «Локомотив» возле двух вокзалов. Собственник участка уже получил от мэрии Барнаула разрешение на строительство там 16-этажного жилого дома. Сдача намечена на осень 2017 года.

Третий проект предполагает застройку жилой недвижимостью территории бывшего ликероводочного завода в Барнауле на проспекте Комсомольском. Завод давно не работает, однако часть зданий не может быть снесена, так как является памятниками культурного наследия (впрочем, как и фасад стадиона «Локомотив», который также будет сохранен).

Углеродный налог поднимает цены

При введении углеродного налога на переоборудование Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, установленная мощность которых составляет 720 МВт, необходимо будет направить 200−250 млрд рублей. Такие цифры корреспонденту газеты «Комсомольская правда» (Барнаул) 21 апреля озвучил директор Барнаульского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

«Альтернативы угольной генерации на сегодня нет. Если будет введен углеродный налог, то мы будем говорить о закрытии ТЭЦ в Барнауле. Что такое ТЭЦ? Это теплоэлектроцентраль. Она в первую очередь вырабатывает тепло, а электроэнергия является по технологии побочным продуктом» — отметил Лузанов.

По его словам, стоимость электроэнергии на оптовом рынке вырастет с 86 копеек до 2 рублей. А для потребителей это будет рост с сегодняшних 2,7 рублей до 3,7 рубля. Что касается тепла, то рост тарифа в среднегодовом исчислении составит 50%. Это расчет на курс доллара 70 рублей, — полагает энергетик.

В Барнаульских УК не боятся потерять «коммуналку»

ИА «Банкфакс» 25 апреля сделало обзор мнений барнаульских руководителей управляющих компаний по поводу федерального законопроекта, в соответствии с которым с 1 января 2017 года управляющим компаниям могут запретить собирать с граждан деньги за коммунальные ресурсы — тепло, воду, электроэнергию.

«Соответствующий законопроект прошел согласование в профильных ведомствах и в ближайшее время должен поступить в правительство. Руководители барнаульских УК считают данную реформу формальной, так как при оплате ЖКУ через систему «Город» уже сейчас все платежи «расщепляются» по разным ресурсовикам, минуя счета УК», — информирует издание.

«Раньше, еще до того, как у нас ввели лицензирование, некоторые компании заводили деньги на себя и уходили с рынка (хрестоматийный пример — УК «Родной Барнаул» — прим. ред. БФ). Тем же, кто в конечном счете прошел лицензирование, это просто не нужно», — приводит довод директор УК «Прогресс» Виктор Кеслер.

Бийчанин продает памятник Ленину

У Сергея, жителя бийского Первомайское, железобетонный вождь стоит посреди двора. Его мужчина спас от верной гибели: говорит, монумент у приятеля в подвале валялся и рабочие об его голову гвозди выправляли. Подробности этой истории 25 апреля сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По словам Сергея, водитель крана, который водружал Ленина на постамент, даже сделал скидку. Сфотографироваться с вождем приходят односельчане и их гости. Бетонного Ильича в Первомайском ценят, но сам Сергей решил переезжать из поселка. Памятник с собой взять не может, но бросить жалко. Решил продать монумент, который оценил в 60 тысяч рублей.

К слову, расстаться с вождем революции за деньги в последнее время все больше желающих, — отмечают «Вести».

Темпы роста алтайский продукции

За январь-март 2016 года объем продукции, произведенной на Алтае (в действующих ценах) вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промпроизводства, хотя и не дотянул до уровня прошлого года 0,4%, но это менее значительное снижение, чем было в январе-марте 2015, когда индекс составлял 99%. Об этом 23 апреля сообщил сайт doc22.ru, специализирующийся на сборе аналитики.

«Если сравнивать с предыдущими месяцами текущего года, можно наблюдать позитивный тренд: в январе индекс промышленного производства составлял 96,4%, в феврале — 97,1%, в марте 99,6%. Эксперты ожидают, что при сохранении этого тренда уже к середине года регион получит общий прирост объемов выпуска продукции. Пока же положительная динамика наблюдается в нескольких отраслях. Лидером по наращиванию производства в I квартале стала пищевая промышленность, прибавившая в объемах 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте обработка древесины и производство изделий из дерева — 8,5%, на третьем производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 6,3%», — информирует сайт.

Молоко в резерве

Газета «Каменске известия» 18 апреля опубликовала актуальный ответ губернатора Алтайского края Александра Карлина, озвученный в ходе «Медиалога» с региональными журналистами, о проведении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке молока. Эта тема активно обсуждатся в Министерстве сельского хозяйства России.

«Изначально, как только тема так называемых молочных интервенций начала звучать, мы выразили свое принципиальное согласие на участие в них. Но, думаю, надо сразу уточнить, что речь идет не об оперировании сырым молоком, поскольку все знают, что это продукт скоропортящийся и для транспортировки и хранения слабо подходящий. Речь идет об интервенциях на рынке продукции переработки молока. И сегодня мы имеем информацию, что вопрос предрешен и молочные интервенции будут проведены на пике лета в период так называемого «большого молока». Также известно, что закупать по интервенции планируется сухое молоко двух видов—стандартное и обезжиренное и масло животное. Обсуждалась тема включения в инвентаризационные торги и сыров. Как известно, сегодня ситуация на рынке сыров достаточно благополучная, спрос на них достаточно устойчив, сбыт обеспечивается, так что и решение о включении сыров в этот процесс пока не принято», — пояснил глава края.

В Барнауле испекли хлеб из блокадного Ленинграда

Студенты барнаульского кооперативного техникума испекли хлеб из блокадного Ленинграда. Его рецепт преподаватели привезли на Алтай много лет назад, когда отмечалась только 35 годовщина Великой победы.

С тех пор горбушки в техникуме готовят дважды в год: перед 9 мая, а также в январе, когда празднуется снятие блокады. Об этом 21 апреля сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

Пекари попытались воссоздать не только весовую норму ленинградского хлеба — 125 граммов, но также и его необычный рецепт. В него входила ржаная мука, солод, отруби и даже опилки.

История с тигром помогла директору зоопарка найти своих родственников

Благодаря ЧП с тигром, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев нашел отца спустя 51 год. Об этом 20 апреля написали многие алтайские СМИ. В частности — газета «Комсомольская правда».

Только благодаря ЧП в Барнаульском зоопарке с тигром, которое произошло на прошлой неделе, его директор Сергей Писарев совершенно случайно нашел отца, которого искал всю свою жизнь, — извещает издание. Выяснилось, что Сергей Викторович вовсе и не Викторович. Отца его звали Виталий. А потому и Писарев, по-хорошему, должен быть Сергей Витальевич. Кстати, из-за этого недоразумения директор зоопарка в свое время не смог найти своего отца ни через архивы, ни через передачу «Жди меня».

Корреспондент «КП» Ольге Ведерникова выяснила: после того, как тигр в зоопарке покусал девочку, Писарев очень переживал. Открыл «Одноклассники», чтобы почитать, что пишут люди про этот случай. А там — сообщение от женщины из Казахстана: «Здравствуйте Сергей Викторович!!! Простите!!! Увидела про ваш зоопарк по телевизору и подумала, что вы мой племянник!!! Я так обрадовалась! Но мой брат Виталий!!! Не судьба! Простите, Ради Христа, старую бабку!!! А честно признаться — хотела бы я быть теткой такого племянника!!! Главное — очень похожи!!! Удалю вас из друзей. Уж вы не сердитесь, что отвлекаю Вас!!! Всего хорошего…

«Однако слово за слово и выяснилось, что никакая это не ошибка, и что Новикова Нина Григорьевна — родная сестра отца Сергея Писарева. Она прислала фото брата и рассказала всю историю его жизни.