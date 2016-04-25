Москва, 25 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. На вокзалах Москвы устанавливают видеотерминалы для обращений пассажиров, сообщает пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Первые пять терминалов появились на Ленинградском и Казанском вокзалах.

rzd.ru Площадь трех вокзалов

«Обращения могут касаться любых вопросов и жалоб. Ответы на все видеообращения будут выкладываться на сайте РЖД» — уточнили в ведомстве, передает «М24».

Планируется, что до конца 2016 года видеотерминалы установят на всех вокзалах города.

Напомним, ранее на официальном сайте правительства Москвы сообщалось, что до конца 2016 года на столичных вокзалах поставят устройства для подзарядки гаджетов.