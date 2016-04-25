Москва, 25 апреля, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит в 2016 году 6,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог, ведущих к объектам сельских населённых пунктов и производства и переработки сельхозпродукции.

gremovmongolijo.com Сельская дорога

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства. Средства, направленные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года», будут распределены между 58 регионами.

Ранее Минтранс РФ внес документ на рассмотрение правительства, он был одобрен 21 апреля. Предполагается, что освоение федеральных средств увеличит протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.