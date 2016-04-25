Москва, 25 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Бывшая структура «Оборонсервиса» ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) подало иск к своему бывшему генеральному директору Алексею Душутину на 400 млн рублей за хищение недвижимости организации. Об этом пишет 25 апреля «КоммерсантЪ».

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Рассмотрение иска должно было состояться в Кузьминском районном суде, однако оно было отложено из-за ходатайства о нарушении принципа подсудности: защита Душутина считает, что дело нужно передать в столичный арбитраж.

Как отмечает издание, Душутин уже ранее был осужден за хищение недвижимого имущества и приговорен за это к четырем годам заключения в колонии общего режима. Однако сделки по продаже зданий, за которые отвечал Душутин, не были признаны недействительными, что и привело к подаче нового иска — с рекордной суммой по таким делам за последние несколько лет.

Чиновник был признан виновным в незаконной продаже 15 принадлежавших ВСУМ нежилых зданий общей стоимостью в 1 млрд рублей и в получении крупных откатов — около 33 тысяч долларов — от двух предпринимателей, которым обещал помочь приобрести еще 30 зданий ведомства. Ущерб Минобороны оценивался в 350 миллионов рублей.

Уголовное дело против возглавлявшего с 2007 года «Военно-строительное управление Москвы» Душутина было возбуждено после того как глава департамента имущественных отношений Евгения Васильева обнаружила, что Душутин продал все вверенные ему здания без согласия акционеров и экспертной оценки стоимости недвижимости.

В 2011 году Анатолий Сердюков освободил Душутина от должности, а арестовали экс-гендиректора уже в феврале 2012 после того, как он некоторое время скрывался от следствия. Приговорен к четырем годам заключения в колонии общего режима Душутин был в январе 2014 года.

После Душутина генеральным директором ВСУМ была назначена Лариса Егорина, которая также позже стала одной из фигуранток дела «Оборонсервиса».