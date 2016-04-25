Волгоград, 25 апреля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Волгограде уже ощущается дух приближающегося великого праздника Дня Победы. Накануне Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Дерево Победы». Саженцы деревьев в память о павших героях в Великой Отечественной войне ветераны вместе с волонтерами торжественно высадили в парке «им. 70-летия Победы» в Краснооктябрьском районе областного центра, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в региональном отделении «Волонтеры Победы».

фото предоставлено ВРО ВОД «Волонтеры Победы» В Волгограде высадили деревья Победы

«Мы не случайно выбрали этот парк, потому что он назван в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры, принявшие участие в этой акции, собираются ухаживать за высаженными деревьями на протяжении всего года», — рассказала руководитель реготделения организации Анастасия Шейкина.

В этот день для жителей был организован праздничный концерт с танцевальными и музыкальными номерами, на котором выступали творческие коллективы города. Стихотворение собственного сочинения, посвященное памяти героев «Этих дней не смолкнет слава» представил студент ВГСПУ. На интерактивных площадках все желающие смогли написать «Письмо Победы» и оставить свои пожелания ветеранам, а маленькие дети могли проявить фантазию в конкурсе рисунков «Мир без войны».

Кроме того, в регионе на площади Павших Борцов у Вечного огня был дан старт ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В мероприятии приняли участие около 200 человек — ветераны, представители молодежных общественных организаций, сотрудники федеральной службы судебных приставов, военно-патриотических клубов, кадетских полицейских классов, студенческих организаций города и области. На площади развернули десятиметровую георгиевскую ленту.

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Всего в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жителям и гостям города планируется раздать более 100 тысяч символов Победы советского народа над фашизмом.

Напомним, впервые на улицах российских городов «Георгиевская ленточка» появилась весной 2005 года. Она стала неизменным атрибутом торжественных мероприятий.