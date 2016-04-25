Москва, 25 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Москва и Московская область 25 апреля будет находиться в тёплых неустойчивых воздушных массах циклонического вихря, что обеспечит повышение температуры, сообщает Центр погода ФОБОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

В Москве воздух прогреется до +16 … +18 градусов, по области — от +12 до +17 градусов. Местами ожидается до +20 градусов. Местами возможны облачность и кратковременные дожди.

Ветер — юго-восточный, восточный со скоростью 5−10 метров в секунду, днем возможны порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление — в пределах нормы, оно составит 744 мм ртутного столба, влажность воздуха — около 50%.