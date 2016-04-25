Москва, 25 апреля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, в Восточном военном округе на островах Курильской гряды в рамках контрольной проверки за зимний период обучения началось тактическое учение с боевой стрельбой. В ходе учения будут отработаны элементы маневренной противодесантной обороны морского побережья, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Военные учения

Основными особенностями учения станут проведение боевых стрельб подразделениями артиллерии и армейской авиации по морским надводным целям и широкое применение беспилотных летательных аппаратов и комплексов радиоэлектронной борьбы.

В учении задействованы около 1500 военнослужащих и до 500 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года в Вооруженных силах было проведено свыше 900 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений на более чем 100 полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. В апреле пройдут проверки в более 500 соединениях и воинских частях.