Лондон, 25 апреля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Британский телеканал BBC в начале мая покажет документальный фильм «Секретные документы: кто сбил MH17?», посвященный крушению малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, отмечает издание The Daily Mail.

osce.org Крушение Boeing 777 в Донбассе

В фильме рассматривается версия, что пассажирское воздушное судно могло быть сбито не ракетой комплекса «Бук», как говорится в официальном объяснении причин трагедии, а было уничтожено вследствие атаки украинского истребителя.

В частности, приводятся показания одного из жителей Донбасса, который видел, как «истребитель выпустил ракету», после чего раздался взрыв.

Отмечается, что при работе над документальным фильмом всего было опрошено около сотни свидетелей, семь из которых подтверждают версию с истребителем ВВС Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю.

Читайте также: Пушков прокомментировал выход фильма ВВС о крушении Boeing 777