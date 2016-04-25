Москва, 25 апреля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Народный банк Китая на сегодня, 25 апреля, понизил курс юаня до отметки 6,5120 за доллар США.

ИА REGNUM Юань

Курс юаня на 22 апреля составлял 6,4898. Таким образом, официальный курс китайской валюты достиг минимального значения в текущем месяце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Брукингском институте в Вашингтоне заместитель директора Народного банка Китая И Ган спрогнозировал стабильность китайской валюты в ближайшем будущем. Он пояснил, что курс юаня является плавающим, что определяется рыночной ситуацией — спросом и предложением.