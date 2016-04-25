Якутск, 25 апреля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Государственная пожарная служба Якутии перевела свои гарнизоны в шести муниципалитетах республики в режим повышенной готовности в связи с запланированным прохождением ракеты с космодрома «Восточный» над этими территориями 27 апреля. В особом режиме начали работать подразделения ведомства в Алданском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюском, Жиганском и Горном районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственной противопожарной службе республики.

mil.ru Старт ракеты

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Гарнизоны приведены в повышенную готовность в целях обеспечения безопасности на трассе полета, а также районах падения отделяемых частей ракет-носителей при первом пуске с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1а». В Вилюйский район к месту падения второй ступени уже выдвинулась оперативная группа службы спасения Якутии и представители «Роскосмоса».

С населением сёл Кюлюкянь, Кюбяингде, Усун, Тербяс, которые оказались в подтрассовом пространстве, сейчас ведут разъяснительную работу путём по дворового обхода, людей активно оповещают.

Как сообщало ИА REGNUM, жители селя Кюлят, непосредственно над которым также должна была пролетать ракета, писали во все инстанции об опасности в случае аварий и несогласии населения с запусками. В том числе, люди обращались к президенту РФ Владимиру Путину, дважды инициировали обсуждение этой темы на парламентских слушаниях, проводили митинги. В результате место падения частей ракет смогли отодвинуть только на 16 км от поселка.

Якутяне боятся, что упавшие на территорию районов республики части ракет могут отрицательно повлиять на экологию и здоровье людей. Кроме того, люди указывают на то, что вероятность возникновения аварий при прохождении ракет с «Восточного» достаточно высока, а потому выступают против того, чтобы территории Якутии выступали в качестве подтрассового пространства. «Ракетчики не хотят платить минимальный ущерб и компенсации местному населению, хотя все предстоящие запуски с космодрома «Восточный» будут коммерческие», — также сделали вывод якутяне.