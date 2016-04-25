Благовещенск, 25 апреля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля может посетить космодром Восточный, где состоится первый пуск, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.

federalspace.ru Космодром Восточный

По данным издания, поездка уже внесена в график главы государства. Куратор стройки в правительстве РФ правительстве вице-премьер Дмитрий Рогозин прибудет на стартовый комплекс 25 апреля. Он проведет ряд итоговых совещаний и заслушает финальные доклады о готовности систем к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а».

В случае неблагоприятных погодных условий или форс-мажора первый пуск с космодрома будет перенесен на 28 апреля. Если все будет идти в штатном режиме, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 состоится 27 апреля в 05:01 мск.