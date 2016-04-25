Улан-Удэ, 25 апреля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. «Сам подход к реформированию государственного устройства имеет право быть. Но пока практика показывает, что этот процесс имеет скорее негативный результат», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (КПРФ), комментируя заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости объединить ряд регионов РФ.

Иван Айвазовский. Спокойное море. 1863

В пример собеседник ИА REGNUM привел ситуацию с Агинским округом, который несколько лет назад был объединен с Читинской областью в новый субъект РФ — Забайкальский край: «После объединения условия жизни в Агинском округе сильно ухудшились».

«По моему мнению, это скорее говорит о поверхностном подходе со стороны органов власти. С одной стороны, сегодня этот подход призван отвлечь внимание населения от более насущных проблем. С другой стороны, — как-то оправдать слабую работу органов власти. Решать вопросы укрупнения регионов должны жители этих регионов. Соответственно, должны проходить референдумы. А они у нас в стране проводятся очень редко и зачастую имеют формальный характер. В пример могу опять же привести Агинский округ. Не секрет, что там имело место очень сильное административное давление. И по факту референдум был формальным механизмом, призванным оправдать это объединение, хотя население в большинстве было против», — считает Баир Цыренов.

По его словам, думать об объединении регионов нужно в «более спокойные годы». «А сегодня, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, нужно все-таки заниматься другими вопросами. Например, развитием промышленности, сельского хозяйства, образования, вопросами социальной поддержки. Заниматься объединением регионов нужно обдуманно. В сегодняшних условиях это станет лишь топорной попыткой решить некоторые проблемы. Более того, за этим может последовать обострение ситуации внутри регионов. И такая опасность существует конкретно в нашей республике. Эта тема витает в воздухе, у многих есть опасения, что из крупных регионов России Бурятия может стать одной из первых, кого попытаются объединить», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ. Об этом она завила в интервью на телеканале НТВ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена Матвиенко. По ее словам, «есть субъекты РФ, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы».

Напомним, с 2003 по 2009 год количество регионов сократилось с 89 до 83, сейчас в состав РФ входят 85 регионов — Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.