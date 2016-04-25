Якутск, 25 апреля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Коллектив газеты «Индустрия севера», освещающей события в якутском городе Нерюнгри, пожаловался главе правительства республики Галине Данчиковой на то, что заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий Егоров нарушил принципы поведения госслужащих публичным высказыванием в адрес редактора газеты. В своём аккаунте в соцсети он написал, что «морально созрел «снести башку» директору-редактору» газеты «Индустрия Севера» Альбине Киян, сообщает корреспондент ИА REGNUM, основываясь на тексте открытого письма.

Цитата из к/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1989. СССР Снесённая голова

Возникшая конфликтная ситуация имеет долгую предысторию и далеко идущие последствия. Так, началась все с того, что «Индустрия Севера», опубликовала информацию о визите заместителя председателя правительства республики Игоря Никифорова, писал в своём facebook Афанасий Егоров. Визит вице-премьера, о котором на первой полосе газеты было подробно рассказано в газете как о совершившемся, не состоялся из-за нелётной погоды.

По информации Афанасия Егорова, редакция «Индустрии Севера» перед читателями потом извинилась, но затем спровоцировала новый виток скандала, обидевшись на публикацию об этом случае в информагентстве ЯСИА, обвинив это СМИ в клевете. «Мало того, что скандалу с преждевременной публикацией о визите Никифорова теперь придано второе дыхание. Мало того, что, по мнению профессиональных юристов, оценочное суждение автора заметки на ЯСИА никак не тянет на клевету. Мало того, что во всю эту некрасивую историю теперь оказываются втянутыми правоохранительные органы», — писал в соцсети замминистра по развитию институтов гражданского общества.

Скандалу он придаёт политический оттенок, вспоминая главу Нерюнгринского района Андрея Фитисова и предстоящие в сентябре 2016 года выборы в этом муниципалитете. «Честно скажу, вот теперь я морально созрел «снести башку» директору-редактору. Но как мне быть с Фитисовым? В нынешней уже накаляющейся предвыборной обстановке возможно все. А тут как на грех так совпало, что осенью вместе с парламентскими пройдут выборы главы Нерюнгринского района. А Фитисов «эсэр». И кто сказал, что завтра не поднимется крик про то, как нехорошая «Единая Россия» зачищает в Нерюнгри информационное поле? Естественно, против Фитисова», — отметил Афанасий Егоров. Он вместе с тем отмечает, что все участники скандала с «Индустрией Севера» беспартийные, но выражает опасение, что конфликту обязательно припишут политический контекст.

Редактор нерюнгринской газеты Альбина Киян, между тем, уверена, что Афанасий Егоров относится к ней предвзято на основе личной неприязни, на что и жалуется председателю правительства республики Галине Данчиковой. Выговор, вынесенный ей заместителем министра по развитию институтов гражданского общества по итогам 2015 года, редактор «Индустрии Севера» намерена оспорить через суд. Премьер-министра республики Альбина Киян просит принять соответствующие меры к Афанасию Егорову, поведение которого, по её мнению, было «некорректным, несоответствующим статусу госслужащего и наносящим репутационный вред органам власти республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в свою очередь глава Нерюнгринского района, член «справедливой России» Андрей Фитисов уже успел взбудоражить информационную повестку в Якутии в этом году. Он собирался провести одиночный пикет против ликвидации диспансеров в муниципалитете, в намерении провести которую, в свою очередь, обвинял главврача Нерюнгринской ЦРБ, «единоросса» Нюргуна Степанова. Впоследствии выяснилось, что реструктуризация на количестве койкомест для больных не отразится.