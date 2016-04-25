Берлин, 25 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Санкции с России необходимо будет снять в том случае, если Москва полностью выполнит минские соглашения. Такое заявление сделал президент США Барак Обама после переговоров, которые прошли в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает DW.

whitehouse.gov Барак Обама и Ангела Меркель

Меркель также высказалась в отношении России: по её словам, соблюдать договорённости следует как России, так и Украине. «Мы вместе будем предпринимать шаги для этого. Как в переговорах с украинской стороной, так и прежде всего с Россией», — сказала германский лидер.

По словам Меркель, ситуация на Украине нестабильна, как нестабилен и режим прекращения огня. Политик отметила, что этот вопрос был одним из ключевых в ходе встречи с американским лидером.

Напомним, что минские соглашения был оформлены в феврале 2015 года на саммите в Минске главами России, Германии, Франции, Украины в формате «нормандской четвёрки». В подписании соглашений участвовала контактная группа, в которую вошли представителей России, Украины, России и ДНР и ЛНР.