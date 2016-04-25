Новосибирск, 25 апреля, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Новосибирская студия экстремального кино Creative Elements сняла видеоролик о разбитых дорогах и ямах в столице Сибири.

Новосибирское региональное отделение Общероссийского народного фронта Новосибирцы всеми способами пытаются привлечь внимание властей к состоянию дорог в городе

«С сегодняшнего дня мы открываем цикл роликов о состоянии дорог города Новосибирска. Это один из первых, здесь всего пара-тройка улиц, как говорится, не отходя далеко от дома… Хочу призвать всех водителей нашего города не быть равнодушными и поддержать наш проект любыми способами, будь то любительская съемка, будь то фото с привязкой к адресу, мы приедем и снимем очередной сюжет о состоянии дорожного покрытия наших с вами улиц. О состоянии дорог можете писать нам…», — сказано на странице студии в социальной сети «Вконтакте».

Первым роликом из цикла «Без комментариев!» стало видео о состоянии ул. Автогенной, Высоцкого и Лазурной.

Как рассказал ИА REGNUM руководитель Creative Elements Дмитрий Коваль, ему, как автовладельцу, каждый день приходится ездить по улицам, о которых рассказывается в первом ролике, и с каждым днем проезжать становится все сложнее.

«Не секрет, в каком состоянии сегодня дороги в Новосибирске, и каждый автовладелец с этим сталкивается ежедневно. Мы сняли только первый ролик из цикла. Сейчас готовится следующий. Надеемся, что это привлечет внимание и что-то начнут что-то предпринимать, чтобы изменить дорожную ситуацию в городе», — отметил ИА REGNUM Коваль.

Одновременно с этим новосибирское отделение Общероссийского народного фронта заявило о старте совместной акции с телепрограммой «Вести. Дежурная часть» ГТРК «Новосибирск» — «Убитые дороги Новосибирска». Суть в том, что журналисты и эксперты ОНФ выезжают вместе с представителями ГИБДД по конкретным адресам и фиксируют результаты увиденного.

Как рассказали ИА REGNUM в отделении ОНФ, первый репортаж был посвящён улице микрорайона Горский, дом 61. «На месте активисты обнаружили огромный участок дороги протяженностью более 70 м, испещренный ямами. Дорожная обстановка на данном отрезке пути, по мнению общественников, представляла реальную угрозу участникам движения. Этот факт был задокументирован автоинспекторами — замерена глубина и ширина выбоин, составлены соответствующие административные протоколы на ответственных за дорогу юридических лиц. Как отметили во время мониторинга представители ГИБДД, штраф юридическому лицу составит до 300 тыс. руб., должностному физическому лицу — 2−3 тыс. рублей», — подчеркнули в ОНФ.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что о проблеме качества дорог говорили и участники Прямой линии с президентом, 14 апреля. Правда, в эфире обсуждались дороги Омска, но данная проблема сегодня актуальна и для Новосибирска.