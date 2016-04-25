Владивосток, 25 апреля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке сотрудники «Общественного телевидения Приморья» сегодня, 25 апреля, вышли на пикет, на котором призвали работодателя — назначенца губернатора региона Владимира Миклушевского, лидера эсеров Алексея Козицкого — отказаться от предстоящих сокращений, умерить свои амбиции и сесть за стол переговоров. Сегодняшние пертурбации телевизионщики называют не иначе как полным произволом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Федерация профсоюзов Приморского каря

Читайте также: На телеканале Приморья недовольны действиями гендиректора от «губернатора»

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы на «ОТВ» начались весной 2014 года, когда губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял спорное решение и назначил гендиректором канала депутата краевого парламента Алексея Козицкого — человека, который ранее в СМИ не работал и профессионального отношения к ним не имел. По словам телевизионщиков, с первых дней работы новое начальства стало с пренебрежением и грубостью относиться к подчинённым.

Пикет в поддержку своих законных требований о сохранении рабочих мест сотрудники краевой телекомпании провели сегодня, 25 апреля, в сквере им. Муравьёва-Амурского. По словам заместителя генерального директора по техническим вопросам Юрия Оникиенко, коллектив «ОТВ» требует, прежде всего, справедливости.

«Нам просто обидно, что в руководство телеканала привели совершенно стороннего человека, который ничего не понимает в инженерной работе и творческой составляющей телевидения. На контакт с нами он не идёт. Всех недовольных лишает работы или доплаты за переработки. Это полный произвол», — заявил Юрий Оникиенко.

Читайте также: Приморцы выйдут на пикет: телевизионщиков лишают возможности трудиться

Гонения, как отметили другие участники пикета, начались в ноябре 2015 года. Таким методом ставленник Миклушевского отреагировал на создание профсоюзной ячейки во главе с Игорем Лищуком, который вопреки закону тоже получил уведомление о сокращении с 1 июня 2016 года. Однако по официальной версии, причина увольнения — «сокращение государственного задания».

«Уже на следующий день после вступления в профсоюз я получил уведомление о сокращении. При этом руководство не учло тот факт, что моя жена находится в декрете, а я являюсь единственным кормильцем семьи. Есть те, кто проработал на канале более 10 лет, большие мастера своего дела, но и их выбрасывают на улицу. Интересно, как они собираются дальше работать на телевидении без операторов и техперсонала», — подчеркнул сотрудник «ОТВ»,

Пикетщиков поддержала председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры Людмила Калинина, которая предложила Алексею Козицкому умерить свои амбиции и сесть вместе с подчинёнными за стол переговоров.