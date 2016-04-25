Барнаул, 25 апреля, 2016, 06:50 — ИА Регнум. Обнадеживающую информацию о своем блудном муже получила на днях жительница Кемеровской области. Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по Алтайскому краю, вечером 21 апреля 2016 года, разыскиваемый мужчина был обнаружен в автомобильном пункте пропуска Михайловка при осуществлении пограничного контроля алтайскими пограничниками.

ПУ ФСБ по Алтайскому краю Жителя Кемеровской области, который был объявлен в федеральный розыск, нашли алтайские пограничники

В ходе разбирательств выяснилось не только то, что гражданин этот разыскивается с января 2016 года ГУ МВД России по Кемеровской области, как без вести пропавший, но и то, что в розыск мужчину подала его супруга, когда муж, после ссоры, не вернулся домой.

Не исключено, впрочем, что мужчина был найден тогда, когда он сам решил «найтись». Пограничники выяснили, что мужчина следовал из Чимкента (Казахстан) в Кемерово.

В рамках взаимодействия разыскиваемый был передан сотрудникам МО МВД России «Змеиногорский», — отметили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.