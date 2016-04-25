Москва, 25 апреля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Круглый стол по проблемам экологии собрал ведущих экспертов в области охраны окружающей среды России. Основные темы, которые организаторы вынесли на обсуждение, это проблемы русского леса, возрождение Арктики и спасение великой реки Волга.

900igr.net Храм Христа Спасителя в Москве

Однако главной целью мероприятия было возрождение церковно-общественной природоохранной организации, создание которой провозгласили в 2014 году. За последние два года Церковь, отметили участники встречи, столкнулась с откровенным противодействием радикальных экологов, которые организовали протесты жителей ряда регионов против строительства новых храмов. Возможно, поэтому дело церковной природоохранной организации застопорилось.

Но не все в экологическом сообществе мыслят антиклерикальными штампами. На прошедшем круглом столе участники подчеркивали важную роль церкви во всех общественных процессах страны, в том числе и в сфере экологии. По словам сопредседателя Экологической палаты России Владимира Семенова, «для решения масштабных задач национальной, экологической, культурной и социальной политики очень важно усиление влияния Русской Православной Церкви на духовно-нравственное состояние общества».

Повышенное внимание к экологии демонстрирует и государственная власть. Недавно глава администрации президента РФ Сергей Иванов призвал «прибраться в нашей стране». И здесь позиции светской власти и духовенства полностью совпадает, ведь, как отметил Владимир Семенов, «именно православная церковь является выразителем многовековой традиции жертвенности, доброты и сострадания, бережного отношения к природе и любви к животному миру».

Итоги состоявшегося мероприятия резюмировал протоиерей Димитрий Рощин, выразивший уверенность в том, что сотрудничество представителей Русской Православной Церкви, государственных структур и общественных организаций в деле решения экологических вопросов будет лишь укрепляться.