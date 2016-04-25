Каир, 25 апреля, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта усиливают охрану на стратегически важных объектах перед запланированными на понедельник акциями протеста. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил представитель армии АРЕ.

allcastle.info Абу Симбел

Протестные митинги состоятся из-за недовольства населения решением египетских властей о передаче Саудовской Аравии двух спорных островов в Красном море. Оппозиционные организации призвали своих сторонников выйти на улицы Египта в праздник День освобождения Синая. Организация «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в стране, стала одним из участников этого митинга.

В свою очередь, представители государственных структур заверяют, что увеличение числа военных в Египте осуществлено в связи с праздниками, а не из-за акций протеста. В заявлении египетской армии отмечается, что дислоцирование полевых армий в зонах своей ответственности осуществляется для того, чтобы «вместе с египтянами участвовать в торжествах по случаю Дня освобождения Синая».

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Египта высказало заинтересованность в приобретении российских бронированных полицейских машин последнего поколения СБМ ВПК-233 136 «Тигр». Об этом заявлял Сергей Суворов, представитель Военно-промышленной компании.