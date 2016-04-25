Египет усиливает охрану в преддверии протестных митингов
Каир, 25 апреля, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта усиливают охрану на стратегически важных объектах перед запланированными на понедельник акциями протеста. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил представитель армии АРЕ.
Протестные митинги состоятся из-за недовольства населения решением египетских властей о передаче Саудовской Аравии двух спорных островов в Красном море. Оппозиционные организации призвали своих сторонников выйти на улицы Египта в праздник День освобождения Синая. Организация «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в стране, стала одним из участников этого митинга.
В свою очередь, представители государственных структур заверяют, что увеличение числа военных в Египте осуществлено в связи с праздниками, а не из-за акций протеста. В заявлении египетской армии отмечается, что дислоцирование полевых армий в зонах своей ответственности осуществляется для того, чтобы «вместе с египтянами участвовать в торжествах по случаю Дня освобождения Синая».
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Египта высказало заинтересованность в приобретении российских бронированных полицейских машин последнего поколения СБМ ВПК-233 136 «Тигр». Об этом заявлял Сергей Суворов, представитель Военно-промышленной компании.