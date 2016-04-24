Москва, 25 апреля, 2016, 02:27 — ИА Регнум. В группе ОНЭКСИМ, подконтрольной российскому миллиардеру Михаилу Прохорову, заявили о том, что не ведут переговоры о продаже медиахолдинга РБК и энергетической компании «Квадра», пишет в воскресенье, 24 апреля, Росбалт.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Напомним, что ранее ряд российских СМИ сообщал о том, что Михаил Прохоров намеревается продать свои активы — медихолдинг и энегокомпанию. Со ссылкой на близкое окружение миллиардера сообщалось о том, что олигарх намерен избавиться от лишних активов, однако не будет распродавать их целиком.

Напомним, что состояние Михаила Прохорова оценивается в $7,7 млрд. Олигарх занимает 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes. Большей частью активов Прохорова руководит ОНЭКСИМ, включающая в себя ряд компаний, в том числе РБК, «Сноб», Международный финансовый клуб, «Уралкалий», «Квадр» и так далее. За блокирующий пакет в компании российский бизнесмен выручил, по разным оценкам, до $6 млрд и бумаги «Русала».