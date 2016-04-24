Тбилиси, 25 апреля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Руководитель Одесской областной администрации и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сомневается в победе партии «Единое национальное движение» на предстоящих выборах в Грузии. Сразу после того как бывшие однопартийцы выиграют выборы, Саакашвили планирует вернуться в страну и помочь партии «быстро наметить новые перспективы». О своих намерениях бывший грузинский лидер сообщил в интервью телеканалу «Рустави 2».

Александр Горбаруков REGNUM Мартовские коты

Комментируя предстоящие в Грузии выборы, Саакашвили заявил: «Я уверен в победе, в этом даже вообще не сомневаюсь. Есть две силы — одна связана с Бидзиной Иванишвили, другая — со мной. Нет ничего третьего на данном этапе».

Глава администрации Одесской области заявил также, что равным образом не стремиться к должности и на Украине, и в Грузии, но намерен помогать грузинским политикам. В настоящее время Саакашвили проводит консультации с грузинскими политиками. «Кстати, ко мне для консультаций приходят и представители действующих властей Грузии», — отметил экс-президент страны.

По мнению Саакашвили, период правления Бидзины Иванишвили негативно отразился на состоянии Грузии. Для характеристики действующей власти бывший грузинский глава использовал словосочетание «царящая порнократия», добавив также, что «беда, каковым является Иванишвили, одноразовая, как краснуха, и второй раз не случается».

Несмотря на планы работы в Грузии, Саакашвили намерен продолжить работу на Украине. «Я и моя команда не отказываемся от миссии на Украине», — отметил он. По мнению политика, «создание перспективы развития Украины означает перспективу развития Грузии», и для него не существует выбора между Грузией и Украиной. «Это мой общий выбор», — пояснил Саакашвили.

Комментируя свои политические возможности на Украине, политик заявил, что может создать в стране политическую партию, которая победит на любых выборах.