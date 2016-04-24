Вашингтон, 25 апреля, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Мужчина, участвовавший в освобождении заложников террористической группировки «Исламское государство», гражданин США, 42-летний Тоби Лопес провел 14 месяцев в американской тюрьме, куда его заключили без суда и следствия. Издание The New York Times сообщает, что освободили из-под стражи Лопеса лишь в апреле текущего года.

Александр Горбаруков REGNUM Борьба с ИГИЛ

42-летней гражданин США начал борьбу против террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ и многих других странах), когда узнал о гибели своего школьного приятеля в Афганистане. Впечатлившись также сообщениями в СМИ о том, что экстремисты публично казнили журналистов, Тоби Лопес решил начать помогать ФБР в противостоянии террористам.

Лопес стал выходить посредством соцсетей на руководителей террористов, систематически извещая об этом федеральные госорганы безопасности. Однако в ФБР реагировать на сообщения американца не стали. В свою очередь, мужчина направил в службу безопасности более 80 сообщений за два дня. В этих письмах Лопес заявлял, что-то, что в конце концов произойдет заслужено.

Тоби Лопеса по обвинению в распространении угроз арестовали в февраля 2015 года. На протяжении срока заключения мужчину переводили из одной тюрьмы одного штата в другую тюрьму другого штата, и так несколько раз. По словам американца, никто не должен испытать то, через что пришлось пройти ему и его семье.

«Печально, когда власти обращаются таким образом с людьми, которые действуют из самых благих побуждений», — отметил Лопес.

По оценкам двоих судмедэкспертов, 42-летний житель США невменяем. Ему грозили психиатрической лечебницей. Однако, согласно мнению третьего врача, у Лопеса есть лишь «легкое наваждение». 22 апреля по решению генерального прокурора штата Делавер с Лопеса сняли все обвинения и отпустили из-под стражи.